З колото-різаною раною стегна, пробитою стегновою артерією та масивною кровотечею бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Тернополя 1989 року народження. Ножове поранення чоловік отримав під час розпивання спиртних напоїв, повідомляють у поліції.

Про пораненого місцевого мешканця на лінію “102” 10 квітня повідомили медики. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний до свого помешкання запросив товаришів. Чоловіки розпивали спиртні напої, а після опівночі між господарем та одним із гостей виникла суперечка, яка завершилася ножовим пораненням.

Власник квартири схопив кухонного ножа та вдарив ним співрозмовника в стегно. Лезо сильно пошкодило артерію. Підозрюваний намагався спинити кровотечу і викликав швидку. Потерпілого врятували медики. Загрози його життю немає.

Нападник у скоєному зізнався. Йому слідчі уже оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.