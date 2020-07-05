У Тернополі призупинили роботу дитсадка №6.
Як повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, таке рішення прийнято через те, що у вихованців закладу виявили коронавірус.
Наразі інфекцію лабораторно підтвердили у п’ятьох діток. Усі вони ходять в одну групу.
Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період. Контактні особи будуть перебувати на самоізоляції. За ними буде здійснюватися медичне спостереження.
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