У Тернополі призупинили роботу дитсадка №6.

Як повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, таке рішення прийнято через те, що у вихованців закладу виявили коронавірус.

Наразі інфекцію лабораторно підтвердили у п’ятьох діток. Усі вони ходять в одну групу.

Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період. Контактні особи будуть перебувати на самоізоляції. За ними буде здійснюватися медичне спостереження.

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