Вітамін Д — один з найважливіших у нашому організмі, він виконує безліч функцій. Але і по дефіциту він є найбільш розповсюдженим. Річ у тім, що найкращий спосіб отримати необхідне дозування вітаміну Д — частіше бувати на сонці. Однак сучасні люди багато часу проводять у приміщеннях і мало — на вулиці. Погіршує проблему використання сонцезахисних засобів з SPF фільтром. Не проблема вітамін Д купити в будь-якій аптеці вашого міста, але варто розуміти, кому і як його потрібно вживати.
На що впливає вітамін Д?
Рівень Д в крові впливає на купу процесів в нашому організмі, зокрема:
- сприяє адекватному засвоєнню кальцію, що необхідно для здоров’я кісткової тканини, зубів, хрящів та суглобів;
- запобігає розвитку рахіту у маленьких дітей;
- підвищує здатність організму боротись з патогенними мікроорганізмами;
- позитивно впливає на метаболізм та обмінні процеси;
- сприяє швидкому відновленню після інфекційних хвороб.
Щоденна добова доза для дорослих — 800-1000 МО. Її можна отримати знаходячись під сонячним промінням щонайменше 30 хвилин на день або споживаючи певні харчові продукти. Найбільша кількість вітаміну Д міститься у жирній рибі: скумбрії, оселедці, лососі.
Найпростіший спосіб підтримувати рівень сонячного вітаміну в належному стані — аптечні препарати. Випускається БАД у формі пігулок або рідини. Серед засобів, що представлено на віртуальних полицях інтернет-аптеки «Бажаємо здоров’я», можна знайти дозування для покриття будь-яких потреб.
Перед вживанням бажано здати відповідний аналіз, щоб визначити адекватну кількість препарату. Як профілактика допускається щоденний прийом Д у дозі 1000-2000 МО.
Кому варто звернути особливу увагу на вітамін Д?
Серед найбільш вразливих груп:
- діти та підлітки;
- літні люди;
- жінки після 40 років (підвищується ризик розвитку остеопорозу);
- особи, що мають суттєву зайву вагу;
- жінки у період вагітності та лактації.
Ніколи не перевищуйте дозування, зазначене лікарем, або профілактичну дозу препарату. Речовина має властивість накопичуватись в організмі, є токсичною при передозуванні. Тому вживайте з розумом. І залишайтесь здоровими!