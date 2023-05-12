Вітамін Д — один з найважливіших у нашому організмі, він виконує безліч функцій. Але і по дефіциту він є найбільш розповсюдженим. Річ у тім, що найкращий спосіб отримати необхідне дозування вітаміну Д — частіше бувати на сонці. Однак сучасні люди багато часу проводять у приміщеннях і мало — на вулиці. Погіршує проблему використання сонцезахисних засобів з SPF фільтром. Не проблема вітамін Д купити в будь-якій аптеці вашого міста, але варто розуміти, кому і як його потрібно вживати.

На що впливає вітамін Д?

Рівень Д в крові впливає на купу процесів в нашому організмі, зокрема:

сприяє адекватному засвоєнню кальцію, що необхідно для здоров’я кісткової тканини, зубів, хрящів та суглобів;

запобігає розвитку рахіту у маленьких дітей;

підвищує здатність організму боротись з патогенними мікроорганізмами;

позитивно впливає на метаболізм та обмінні процеси;

сприяє швидкому відновленню після інфекційних хвороб.

Щоденна добова доза для дорослих — 800-1000 МО. Її можна отримати знаходячись під сонячним промінням щонайменше 30 хвилин на день або споживаючи певні харчові продукти. Найбільша кількість вітаміну Д міститься у жирній рибі: скумбрії, оселедці, лососі.

Найпростіший спосіб підтримувати рівень сонячного вітаміну в належному стані — аптечні препарати. Випускається БАД у формі пігулок або рідини. Серед засобів, що представлено на віртуальних полицях інтернет-аптеки «Бажаємо здоров’я», можна знайти дозування для покриття будь-яких потреб.

Перед вживанням бажано здати відповідний аналіз, щоб визначити адекватну кількість препарату. Як профілактика допускається щоденний прийом Д у дозі 1000-2000 МО.

Кому варто звернути особливу увагу на вітамін Д?

Серед найбільш вразливих груп:

діти та підлітки;

літні люди;

жінки після 40 років (підвищується ризик розвитку остеопорозу);

особи, що мають суттєву зайву вагу;

жінки у період вагітності та лактації.

Ніколи не перевищуйте дозування, зазначене лікарем, або профілактичну дозу препарату. Речовина має властивість накопичуватись в організмі, є токсичною при передозуванні. Тому вживайте з розумом. І залишайтесь здоровими!