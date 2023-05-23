Вітамін К – це речовина, яка необхідна організму в невеликих кількостях, проте вона є дуже важливою для здорового функціонування багатьох органів, регуляції зсідання крові та перебігу різних процесів життєдіяльності.

Така речовина відноситься до жиророзчинних вітамінів і представлена в двох різних формах: філохінон і менахінон. Філохінон виробляється бактеріями, які присутні в нормальній мікрофлорі кишечника. А менахінон міститься у зелених листових овочах.

Вітамін К дуже важливий для нашого здоров’я та відмінного самопочуття. Його адекватне вживання допомагає:

Зменшити ризик остеопорозу. Остеопороз розвивається безсимптомно та може спричинити тяжкі переломи й навіть інвалідизацію. Вітамін К підтримує здоров’я та міцність кісток, він попереджає кальцифікацію артерій та спрямовує кальцій (основний будівельний матеріал для кісткової тканини) безпосередньо в кістки.

Підтримати жіноче здоров’я. Вітамін К впливає на згортання крові, така властивість даного вітаміну може виявитися просто незамінною для жінок з надмірно рясними менструаціями. Також така речовина сприяє зменшенню менструального болю.

Зменшити ризик внутрішніх кровотеч. Адекватне вживання такого нутрієнта знижує ризик кровотеч у печінці та інших внутрішніх органах. Така властивість допомагає уникнути ускладнень, спричинених тривалим прийомом антибіотиків чи аспірину.

Поліпшити функції кишківника. У багатьох людей із деякими захворюваннями травного тракту виявляється дефіцит вітаміну К. Така кореляція була виявлена зокрема з непрохідністю кишечника, колітом, спру та хворобою Крона.

Полегшити токсикоз. Нудота та блювання у першому триместрі вагітності збільшують ризик виникнення дефіциту вітаміну К, проте використання добавок з таким нутрієнтом допомагає покращити самопочуття та знизити вираженість токсикозу. Також таке доповнення до раціону позитивно позначається на фізичному та психічному здоров’ї майбутньої дитини.

Поліпшити імунітет. Достатнє споживання вітаміну К пов’язане зі здоров’ям травного тракту. І саме здоровий кишківник є першим важливим органом для адекватної роботи нашого імунітету — він стає першим бар’єром для патогенних мікроорганізмів.

Нормалізувати рівень цукру в крові. Підшлункова залоза виробляє інсулін, який необхідний для підтримки стабільного рівня глюкози в організмі, та містить значну кількість вітаміну К. Цей вітамін вкрай важливий для повноцінної роботи даного органу.

Зниження ризику онкології. Вітамін К необхідний для профілактики раку товстої кишки, передміхурової залози, шлунка, носа та ротової порожнини. Також, якщо хвороба вже розвинулася, його додаткове вживання може принести користь. Зокрема, у пацієнтів із раком печінки добавки вітаміну К сприяли стабілізації стану та навіть покращенню роботи печінки.

Дізнатися більше про те, що являє собою вітамін К та яку користь він може принести нашому організму можна тут: https://biovit.ua/ua/news/vitaminy/vse-o-vitamine-k

Отже, найкращим харчовим джерелом такого нутрієнту є зелені листові овочі. Вироблення такої речовини в кишечнику шляхом перетравлення їжі залежить від безлічі факторів та може порушуватись внаслідок неправильного харчування, прийому антибіотиків, хвороб та ін.

Тому щоб гарантовано забезпечити організм таким важливим для нього елементом, варто купити вітамін К у вигляді добавки. Вони відмінно засвоюються та не викликають небажаних побічних ефектів, якщо не перевищувати рекомендоване дозування.