Сучасний проект класу «еліт» розташований в самому центрі ділового та культурного життя Печерського району Києва – на вулиці Круглоуніверситетська, 5-7.

Krauss Gallery – це десятиповерховий будинок з квартирами та апартаментами від однієї до трьох кімнат. Для придбання доступні варіанти площею від 50,95 м2 до 260,84 м2. На перших двох поверхах також розмістяться нежитлові приміщення площею від 56,85 м2 до 245,37 м2. А у чотирирівневому підземному паркінгу передбачена кількість машиномісць, що перевищує кількість квартир та апартаментів. Спуститися в паркінг, обладнаний автоматичними підйомниками та зарядками для електромобілів, можна буде за допомогою комфортного ліфту з будинку.

На майбутніх мешканців Krauss Gallery чекає сервіс найвищого рівня. У дизайнерському лобі передбачена комфортна зона відпочинку, кімната для проведення зустрічей, зручна вбиральня з зоною для немовлят, лапомийки для домашніх улюбленців. Крім того, на перших поверхах розміститься інша необхідна інфраструктура житлового комплексу – дитяча кімната, спа-салон, спортзал з crossfit-тренажерами, біговими доріжками та боксерською грушою.

А навколо Krauss Gallery відкриваються всі широкі можливості ділового центру столиці – Бессарабський ринок і вулиця Хрещатик, PinchukArtCentre та Арена Сіті, парки і сквери, елітні ліцеї, гімназії та школи, ключові торговельні центри і магазини, клініки та фітнес-клуби.

Високий клас нерухомості в Krauss Gallery підтверджується вишуканою архітектурою та надійними технологіями будівництва. Каскадні форми з зеленими терасами, навісний вентильований фасад з натуральним каменем та вітражним склінням, високі стелі та панорамні вікна, стіни з керамічної цегли, додаткова шумоізоляція між поверхами і квартирами, автоматизація та диспетчеризація всіх систем, контроль доступу, власна котельня і система очищення води – тут кожне рішення працює на безпеку і комфорт мешканців Krauss Gallery. Для отримання більш детальної інформації про житловий комплекс Krauss Gallery запрошуємо у відділ продажів за адресою: вул. Дегтярівська, 17-19. Також менеджери завжди готові відповісти на всі запитання за телефоном: (044) 299-87-07.