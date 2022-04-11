Колишня зв’язкова УПА з Тернополя відзначила столітній ювілей: її онук зараз захищає Україну

9 квітня міський голова Сергій Надал привітав зі сторіччям тернополянку Величко Степаниду Дмитрівну.

Ювілярка була зв’язковою УПА і на собі вона відчула, що таке тортури московських катів.

За любов до України, за боротьбу за незалежність Степанида Дмитрівна пережила катування у Чортківській в’язниці і 10 років каторги на Сибірі. Має двох доньок, чотирьох онуків і вісім правнуків. Онук Степаниди Дмитрівни захищає зараз Україну.

«Від імені усіх тернополян бажаю Вам міцного здоров’я, родинного затишку, душевного спокою. На Вашому прикладі виховувалися і виховуються сучасні діти і молодь, нове покоління патріотів і Героїв, – наголосив Сергій Надал. – Нехай Бог оберігає Вас і Вашу родину!».