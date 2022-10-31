У Тернополі постачають тепло до дитячих садків, – повідомив міський голова Сергій Надал. Багатоповерхівки планують опалювати, коли середньодобова температура повітря знизиться до 8 і менше градусів.

«Постачаємо тепло у дитячі садочки міста. Вони знаходяться в одній мережі з житловими будинками. Дати повноцінне опалення у дитячі садочки можна лише одночасно з житловим фондом. Більшості мешканців це наразі не потрібно. Оскільки температура повітря є доволі високою, значно вищою, ніж 8 градусів. Цими днями йде потепління до плюс 19. Це буде марнотратство, лишні кошти, які заплатять наші мешканці. Крім того, у нас є питання заощадження. Нас закликають знизити споживання електроенергії. Весь теплоносій, який подається по Тернополю, чи у медичні заклади, чи у садочки, подається за рахунок роботи котелень на альтернативному опаленні», – зазначив на брифінгу Сергій Надал.

Додамо, школи у Тернополі розпочали осінні канікули. Відтак загальноосвітні навчальні заклади наразі не опалюються.