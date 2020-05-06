Упродовж доби погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме циклон.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла. Втім, ймовірний сильний північно-західний вітер, вночі його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Завтра у Тернополі та області ще зберігатиметься дощова погода. Втім, надалі опадів поступово меншатиме, а температурні показники підвищуватиметься.

«7-го травня в Україні погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти. Найближчої ночі негода пробіжиться західними областями. Дощитиме. Захід завтра вдень трохи зітхне легше, хоча місцями невеликі опади можливі. Вітер в Україні очікується північно-західного та західного напрямку. У західних областях можливі ще й штормові його пориви! Температура повітря – голова крутиться. Найближчої ночі на Заході +2+6 градусів, вдень: переважно +8 +14 градусів (у західних областях вже трохи потепліє). Відновлення травневої справедливості, потепління, почнеться 9-10 травня».

Отже, вихідними на Тернопільщину повернеться суттєве потепління. Можливі різкі перепади до двадцяти чотирьох градусів вище нуля.

Софія Романська