Серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років сягає 87%, – повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

Відтак коронавірус найбільш небезпечний для старших людей. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19. Це пов’язано з тим, що вони найбільш соціально активні.

«Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років», – зазначає лікар-інфекціоніст, професор медичного університету Василь Копча. Усі люди, що померли від ускладнень, викликаних COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби. «Люди старшого віку інфікуються майже тотально, переносять хворобу неймовірно тяжко. У них найбільше тих рецепторів, до яких може прикріпитися вірус. Найбільше у зоні ризику люди яким більше сімдесяти років, а також люди, які мають тяжкі супутні захворювання. Поєднувана патологія буде перебігати набагато тяжче. Тому карантинні заходи допомагають вберегти людей з групи ризику. Ми живемо у світі мікробів, своїми органами чуттів сприймаємо не більше одного відсотка всіх об’єктів, які нас оточують. А людська психологія така: якщо небезпека невидима, то її нема. Тому багато людей безпечні. Але це не означає, що загрози немає. Загроза коронавірусу у містах набагато вища, ніж у віддалених населених пунктах. Важливим є соціальне дистанціювання, відстань між людьми має бути на рівні двох метрів».

COVID-19 на Тернопільщині перебуває у стадії плато, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Це період, який наступає після піку епідемії.

Софія Романська

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