Правоохоронці Чортківського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця району. Чоловік хотів допомогти родичці коштами, однак став жертвою шахраїв.

Потерпілий розповів, що до нього в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від жінки, яка просила позичити їй гроші. За псевдо версією кошти вона обіцяла повернути в в найкоротші строки. Заявник погодився й переказав 26500 гривень через термінал. Однак вже через деякий час до нього зателефонувала родичка й розповіла, що її сторінку в соціальній мережі зламали й вона немає ніякого відношення до відправленого від її імені повідомлення.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.