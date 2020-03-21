Весняну посадку дерев організували лісівники та громадські активісти у Тернополі.

Через карантин до акції не могли долучитися школярі. Все ж заплановану раніше роботу вдалося виконати.

Карантин пройде, а дерева будуть рости, слугуватиме людям, – каже співорганізатор акції Олександр Філь. Реалізувати весняну акцію вдалося силами господарських працівників.

«Зараз багато-хто зосередився на вірусі, чекають наслідків і припинили свою активність у діях для громади. Хочу сказати, що у цих умовах можна багато-чого робити корисного, не порушуючи вимог щодо дотримання карантину. На таких умовах ми сьогодні разом з обласним управлінням лісового та мисливського господарства області з керівництвом ЗОШ №15 Тернополя організували та провели посадку дерев, яка була запланована раніше. Роботу провели без залучення учнів, силами господарських працівників. Таким чином ми хочемо не втратити весну. Дякуємо усім за мужність та добру дію».

Нагадаємо, на Тернопільщині була запланована масова толока. Втім, через карантин вона не відбудеться. Пройдуть лише поодинокі прибирання за участю невеликої кількості людей.

Софія Романська