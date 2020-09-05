До когорти Героїв-рятівників 2020 року потрапляє Сергій Гловіцький з Угринова Підгаєцького району.

Юнак врятував свого молодшого товариша, коли будівлю сільського клубу охопила пожежа, пише Терміново.

“Йшов до клубу на репетицію різдвяного вертепу, а опинився…. в реанімації із опіками. Це саме той випадок, коли власне здоров’я та життя стає другорядним у порівнянні зі смертельною загрозою, яка нависла над друзями”, – йдеться у повідомленні управління ДСНС в Тернопільській області.

Нагадаємо, внаслідок вибуху у сільському клубі в Угринові, що стався 3 січня 2020 року через витік газу, постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років. Будівлю охопила пожежа і тільки завдяки Сергію Гловіцькому вдалося запобігти справжній трагедії. Ціною свого здоров’я він врятував свого молодшого товариша.