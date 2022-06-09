До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменування 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження.

Однією з вулиць на перейменування є вулиця Гагаріна, яку пропонують перейменувати на вулицю одного із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп», члена «Пласту» Івана Гавдиди.

Чому перейменовують вулицю Гагаріна?

Гагарін Юрій Олексійович – льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу, кавалер найвищих знаків відмінності низки держав. Народився – 9 березня 1934, у Клушино, Гжатський район, Росія. Помер – 27 березня 1968, поблизу села Новоселово, Киржацький район, Владимирська область, СРСР. Гагарін був «набагато привабливішим обличчям комунізму», зазначає професор Том Елліс. «Гагарін – дійсно харизматична фігура. Він був втіленням самого Радянського Союзу». Через образ Гагаріна радянська пропагандистська машина формувала ідеал «від тесляра до космонавта», вважає професор Елліс.

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На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

На честь Івана Гавдиди (20 вересня 1966 року в селі Саранчуки нині Тернопільського району Тернопільської області). Закінчивши школу, 1983 року вступив на природничий факультет Тернопільського педагогічного інституту. У 1985—1987 роках служив в армії у місті Овруч Житомирської області. Під час навчання в інституті І. Гавдида розпочав громадську діяльність: брав участь у акціях студентської непокори у 1990—1991-х роках, був одним із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп». Член Пласту від 1990 року. Був членом Центрального Проводу КУН, одночасно був членом Головного Проводу ОУН. У 2000 р. на Х Великому Зборі ОУН Гавдиду обрали заступником Голови Проводу ОУН. 1998 р. Іван став одним із ініціаторів створення Молодіжного Конгресу Українських Націоналістів, з якого вже у 2001 році утворюється Молодіжний Націоналістичний Конгрес. 2001 р. його обрали директором Центру національного відродження імені Степана Бандери в Києві. Був одним із редакторів «Бюлетеня Проводу ОУН», лектором Міжнародного республіканського інституту. Учасник і організатор багатьох патріотичних заходів у різних регіонах України. 30 серпня 2003 року Гавдида трагічно загинув у Києві.

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Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: