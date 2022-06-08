До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження. Однією з вулиць на перейменування є вулиця Чехова, яку пропонують перейменувати на вулицю української поетеси, провідної діячки ОУН Олени Теліги.

Чому перейменовують вулицю Чехова?

Чехов Антон Павлович – російський письменник українського походження. Лікар за фахом. Почесний академік Імператорської Академії наук з розряду красного письменства. Народився 17 січня 1860 р., у м. Таганрог, Катеринославська губернія. Помер – 2 (15) липня 1904, у Баденвайлер, Німецька імперія.

Читайте також: Вулицю Толстого пропонують назвати іменем полковника УГА, який похований у Тернополі

На честь кого пропонують перейменувати цю вулицю?

На честь Олени Теліги (8(21) липня 1906 – 22 лютого 1942) – українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, та провідна діячка ОУН. Відповідно до українського законодавства належить до борців за незалежність України у XX столітті. У 1923-1929 О.Теліга навчалася на історико-філологічному факультеті Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова в Празі. Друкувалася в «Літературно-науковому вістнику» (1922—1932), що в той час виходив у Львові під редагуванням українського філософа Дмитра Донцова, що відіграв важливу роль у формуванні націоналістичного світогляду О.Теліги. Саме в Чехії відбулося її становлення як поетеси, публіцистки-літературознавиці. Місце та дата загибелі поетеси та її чоловіка невідомі, але оскільки у лютому відбувались масові розстріли у Бабиному Яру, то 21-22 лютого 1942 року прийнято вважати днем пам’яті Олени Теліги, її чоловіка та інших членів ОУН, розстріляних нацистами в Бабиному Яру.

Читайте також: У Тернополі з’явиться Старий Поділ і Торговиця

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар?

Залишити коментар щодо перейменування вулиці можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами: