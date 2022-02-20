Повідомлення не з категорії тих, що можуть шокувати, та все ж доволі несподіване: футбол може бути виключений з програми літніх Олімпійських ігор. Це станеться у випадку, якщо ФІФА проводитиме чемпіонат світу кожні два роки. Саме це, виявляється, планує робити головна футбольна організація світу, починаючи з 2026 р. УЄФА та КОНМЕБОЛ (Південноамериканська конфедерація футболу) виступають проти такої ідеї. МОК оприлюднив попередній список видів спорту, які увійдуть до програми Олімпійських ігор 2028. Футбол включений до переліку, однак має примітку: “МОК стежитиме за тим, як змінюватиметься міжнародний календар ігор”. Зрозуміло, олімпійський футбол за своїм рівнем і складом учасників не йде в жодне порівняння зі світовими чи європейськими футбольними форумами, та все ж важко якось уявити собі Олімпіаду без “копаного м’яча”…

Захисник лондонського “Вест Хема” Курт Зума потрапив у неабиякий скандал. До того ж, вибрав для цього, напевно, найневдалішу країну на світі. У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, що французький футболіст б’є ногою свою кішку за те, що та розбила коштовну вазу. Якщо взяти до уваги, як британці ставляться до домашніх улюбленців, то наслідки неважко було передбачити. Багато користувачів соцмереж різко засудили поведінку Зума. “Вест Хем” змушений був виступити із заявою щодо дій свого футболіста. У ній, зокрема, говориться, що клуб однозначно засуджує гравця. “Ми поговорили з Куртом і вирішуватимемо це питання всередині колективу, але ми хотіли б дати зрозуміти, що не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами”, — цитує заяву клубу видання The Sun.

Президент донецького “Шахтаря” Рінат Ахметов розповів, як клуб підходитиме до питання посилення складу: “Я інвестуватиму багато. Рівно стільки, щоб команда могла грати в такий футбол, який ми хочемо бачити. Я переконаний, що футбольний клуб “Шахтар” йде правильною дорогою. Тут потрібне терпіння. З мого боку буде уся можлива підтримка тренерському штабу. Я готовий інвестувати у нових гравців. Кого ми купуватимемо? Якщо побачимо футболістів, які зможуть посилити нашу команду, то ми їх обов’язково придбаємо. У нас немає мети просто відзвітувати перед ЗМІ, що ми купуємо когось. Нам це потрібно не для видимості, а для реального підсилення”. Р.Ахметову, напевно, видніша ота сама правильна дорога, але наразі вона завела на останнє місце в групі Ліги чемпіонів і до неучасті клубу в єврокубковій весні…

Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вважає, що “Дніпру-1” потрібно ще багато працювати, щоб стати для міста тією командою, якою було колишній “Дніпро”. Сам Ротань найкращі роки кар’єри провів саме у цьому клубі. “Нормально ставлюся до “Дніпра-1”, але й розумію ставлення вболівальників. Це не мій рідний клуб. Прикро, що того старого “Дніпра” немає. І всі розуміють, що той клуб втопили та створили цей, нинішній. Вболівальники його не сприймають, і вони мають рацію. Якщо ж говорити про команду, про їхню гру, то мені імпонує робота тренера а Йовічевіча. Битва “Дніпро-1” – “Металіст” у новому сезоні УПЛ? Я думаю, що раніше її супроводжували вболівальники. А зараз у одного клубу фани є, а в іншого їх немає. Клубу потрібно працювати у цьому напрямі”, – сказав Ротань.

36-річний екс-футболіст київського “Динамо” та збірної України Олександр Алієв розповів про своє не зовсім спортивне минуле . За його словами, він міг програти в казино $120 тисяч за ніч. Причому, не у Монако, а у Києві. При цьому вибирав місця, куди не ходив інший азартний гравець – президент “Динамо” Ігор Суркіс. За словами Алієва, той дуже любить грати у блек-джек. Також Олександр розповів про свої проблеми з алкоголем. “У моєму житті був алкоголь, я кодувався і цього не приховую. Велика подяка Ігорю Михайловичу Суркісу. Я міг закінчити ще раніше. Не було б того футболіста Алієва, котрого всі знають. Я пообіцяв президентові та приніс довідку. Він на все закрив очі та допоміг мені знову заграти в “Динамо”. Так, спочатку я був у “Динамо”-2, але потім прийшов Сьомін і перевів мене до основної команди. Наркотики я ніколи в житті не вживав. Одного разу спробував траву і зрозумів, що це не моє. Я любив випити й погуляти, не приховую цього”, – розповів Алієв.