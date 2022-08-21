В наших нинішніх умовах, напевно, особливо цікаво рахувати чужі гроші. Портал Spotrac опублікував цифри зарплати Віталія Миколенка у “Евертоні”. Вони виявилися набагато скромнішими порівняно з тими, про які повідомлялося раніше. Миколенко заробляє в “Евертоні” 32 115 фунтів (майже 38 тисяч євро) на тиждень. Раніше у ЗМІ фігурували цифри у 58 тисяч фунтів (69 тисяч євро). Припускаю, що навіть від тієї “скромнішої” суми переважна більшість українців може відчути досить сильний шок. Таким чином, річна зарплата Миколенка становить 1,68 мільйонів фунтів (1,98 мільйона євро). Тим часом Віталій одразу ж довів, якого він племені й роду – на оту саму скромненьку зарплату придбав сім пікапів для української армії. Футболіст повністю сплатив вартість авто, а благодійний фонд “Леви на джипі” організував логістику та підготовку позашляховиків на СТО. Повідомляється, що вони вже відправлені українським військовим.

Колишній прес-аташе збірної України Микола Васильков розповів, як президент російської федерації Владімір Путін познайомився з Андрієм Шевченком: “Путін тоді ще не був президентом, а був прем’єр-міністром. Після матчу Росія – Україна у 1999 році він подарував гравцям годинники, а також підійшов до Шевченка і сказав: “Я тебе запам’ятав”. Тоді це прозвучало просто так і не мало ніякого прихованого загрозливого змісту, а в світлі нинішньої війни сприймається вже дещо по-іншому”. Запам’ятати українського форварда майбутній російський правитель мав вагому підставу: саме після удару зі штрафного Андрія і безглуздої помилки голкіпера збірної росії Філімонова наша команда зрівняла рахунок і вийшла у плей-офф Євро-2000. Де, на жаль, поступилася Словенії…

Заслужений тренер України Леонід Буряк поділився думками про перспективи змагань в УПЛ та конкуренцію в ній: “Вдасться чи ні провести повноцінний турнір – не все залежить від нас. Ракети нині долетіти можуть будь-куди – передбачити неможливо. Дуже хочеться сподіватись, що ситуація в Україні нормалізується. Тут нашій асоціації потрібно і, зокрема, президентові організації прорахувати всі ризики та ухвалити правильне рішення. Але, на мою думку, треба грати, щоб показати світові, що у нас є життя, а в ньому є місце для футболу. Якщо чемпіонат проходитиме, то це вже буде успіхом. Так, багато команд втратили свій колорит. Насамперед, це стосується “Шахтаря”, певною мірою “Динамо”. Проте завдання у них, певен, будуть незмінними. В Україні залишилися лічені легіонери, які можуть грати якісно. Це буде суто український чемпіонат”.

Новий сезон Української Прем’єр-ліги може стати унікальним і пройти в таємному режимі, без попереднього розголошення місця проведення та часу початку поєдинків. Футбольний журналіст Ігор Циганик розповів подробиці: “Міністерство надзвичайних ситуацій попросило не повідомляти про час початку матчів та місце їх проведення. Це необхідно у зв’язку з небезпекою та загрозою терактів у воєнний час. Є багато запитань. Вболівальники вимагають: хочемо календар УПЛ. Але ми можемо ніколи не дізнатись про нього. Можливо, ми дізнаємось про нього в останній момент. Ще є багато нюансів, які потрібно пропрацювати. Не все так просто”. Планується, що новий сезон чемпіонату України стартує 23 серпня.

Футбольний експерт і тренер Олег Федорчук не виключає, що війна може мати і позитивні наслідки для вітчизняного футболу. “Я хотів би, щоб він був чесним. Ми маємо дуже “брудний” футбол. У цьому ми недалеко пішли від Росії. Я хочу, щоб війна змила цей бруд. Ми – європейська країна, і наш чемпіонат має намагатися бути таким, як в Англії. І тоді у нас люди ходитимуть на футбол. Ми маємо грати так, як воюємо. Звісно, ​​буде складно. Багато клубів через фінансові проблеми зникнуть. Але сподіваюся, що ми підемо шляхом Польщі і потихеньку, може, протягом десяти років, у нас буде хороший футбол та повні стадіони. У нас хороші та вмотивовані хлопці. Я завжди казав старшому поколінню, що наша молодь краща за нас. Вони чесніші, щиріші і розумніші. З великим оптимізмом дивлюсь на майбутнє нашої країни. Все буде Україна!”, – сказав він.