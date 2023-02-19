Трохи дивне враження справив виступ представників України в єврокубках. Дивне з точки зору його порівняння з їхнім становищем в УПЛ, хоча тут немає прямої залежності. Лідер української Прем’єр-ліги – “Дніпро-1” – який у осінній частині національній першості впевнено розібрався з головними опонентами, “Динамо” і “Шахтарем”, знову виявився безпорадним в 1/16 Ліги конференцій аж перед самим кіпрським АЕК (якому встиг двічі поступитися минулого літа у кваліфікації до Ліги Європи) – 0:1. Схоже, невдачі від клубу з периферійної європейської футбольної країни стають для дніпрян неприємною звичкою. Втім, шанс виправитися у домашньому матчі залишається. Натомість “Шахтар” у Варшаві на тій же стадії Ліги Європи здолав міцний французький “Ренн” – 2:1, причому тренер гірників Ігор Йовічевіч бідкався з приводу того, що не вдалося досягти більш переконливої перемоги. Матчі-відповіді обох євротурнірів – 23 лютого.

Двоє гравців збірної України відкрили цього тижня лік своїм голам у європейських топ-чемпіонатах. Хавбек іспанської “Жирони” Віктор Циганков відзначився дебютним голом за свою команду в матчі з “Альмерією”, додавши до цього ще й результативну передачу. Команда українця впевнено перемогла – 6:2 і посідає місце всередині турнірної таблиці Ла Ліги. А дещо північніше, в матчі англійської Прем’єр-ліги “Астон Вілла” – “Арсенал” захисник “канонірів” Олександр Зінченко спершу припустився помилки, яка призвела до гольової контратаки суперника, однак в боргу не залишився: в другому таймі більярдним ударом у кут воріт зрівняв рахунок. В підсумку “Арсенал” здобув перемогу (4:2) і продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ.

Відомий американський інженер та підприємець Ілон Маск, схоже, цікавиться не лише аерокосмічною технікою, використанням сонячної енергії та створенням штучного інтелекту, а не цурається й більш приземлених справ. Як повідомили англійські ЗМІ, Маск начебто схиляється до того, того, щоб придбати футбольний клуб. І не будь-який, а “Манчестер Юнайтед”. Як повідомляється, він готовий запропонувати за “червоних дияволів” 4,5 мільярда фунтів. Така сума навряд чи змусить мультимільярдера піти по світу з торбами – сумарно його нинішні статки оцінюються в 157 мільярдів фунтів, що забезпечує йому друге місце в списку найбагатших людей світу. Американська родина Глейзерів, яка володіє “Манчестер Юнайтед” з 2003 року, виставили клуб на продаж наприкінці минулого року. Раніше також повідомлялося про інтерес до “МЮ”з боку катарського шейха, повне ім’я якого важкувато вимовити і ще важче запам’ятати.

Хто б не став новим тренером збірної України, над нею в березневому виїзному матчі відбору Євро-2024 проти Англії (за останньою інформацією, до цього поєдинку команду готуватиме Руслан Ротань) висітиме тінь попереднього коуча Олександра Петракова. Саме він затверджував заявку нашої збірної на цю гру і зроблено це було ще до закінчення його контракту з УАФ 31 грудня. Справа в тому, що згідно з британським правилами, у посольство необхідно заздалегідь подати список футболістів для отримання візи, і цей процес може зайняти досить тривалий час. Оскільки новий тренер збірної досі не затверджений, то питаннями вибору гравців довелося займатися саме Петракову. Який, мабуть, вже тоді дізнавався про клімат і умови проживання у Вірменії, тренером збірної якої невдовзі став.

Відомий тренер Олег Федорчук висловив думку щодо найближчих перспектив у київському “Динамо” форварда Владислава Супряги. “У нього феноменальні дані. Але хтось Владиславу добре “поїздив по вухах”, намалювавши захмарні перспективи. Це могло призвести до депресії. До того ж, у Супряги недостатньо агресії і психологічна нестійкість. Потрібна людина, яка може вплинути на гравця, щоб у нього розвинулося вміння працювати в конкурентному середовищі. Не всі футболісти можуть розкритися під великим тиском. Поясню на прикладі зв’язки Шевченко-Ребров. Андрій був стійкий психологічно, не відволікався на подразники, прогресував в команді, де було багато класних нападників. Ребров же дуже складно адаптувався у великому футболі, був замкнутим, тікав із Києва до Горлівки. Тепер мало хто про це згадує, але таке було”, – сказав фахівець.