Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області за результатами відкритих торгів уклала три договори на експлуатаційне утримання доріг державного значення. Сума трьох контрактів становить близько 176 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші. Львів з почиланням на портал публічних закупівель Prozorrro.

Сума трьох контрактів становить близько 176 млн грн, про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorrro.

За першим договором, ДП «Івано-Франківський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2019 року здійснюватиме поточний дрібний ремонт автошляху Р-24 Татарів-Косів -Кам’янець-Подільський протяжністю 178 кілометрів за 127 млн грн. З цієї суми 40 млн грн передбачається на ремонт, а 87 млн – на експлуатаційне утримання. Згідно з договірною ціною, витрати фірми на зарплату працівникам складуть 8 млн грн, тобто 6,3%, а прибуток – 5,8 млн грн (4,5% відповідно).

Інше замовлення отримало ТОВ «ПБС». Фірма відповідатиме за стан 13 км дороги державного значення Т-14-17 Куровичі-Рогатин за 27 млн грн. Окрім переможця, в тендері взяли участь ТОВ «Техно-буд-центр», «Івано-Франківський облавтодор» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ №65», однак їх остаточні пропозиції були дорожчими.

ТОВ «ПБС» офіційно належить Іванні Непик, а керівником є Олексій Пастернак. Контролює підприємство народний депутат від БПП Олександр Шевченко. З початку 2018 року фірма підписала 29 контрактів у Івано-Франківській області на суму 1,2 млрд грн.

У тендері на експлуатаційне утримання 37 кілометрів дороги Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль перемогло ТОВ «БМБуд». Фірма оцінила свої послуги у менше ніж 21 млн грн, хоча очікувана вартість закупівлі становила 62 млн грн.

Нагадаємо, що фірма «БМБуд» зареєстрована менше 2 років тому у Тернополі й неодноразово фігурувала у матеріалах «НГ. Львів». Відомою фірма стала завдяки підписанню 177 угод на ремонт доріг загальною сумою 27 млн грн у травні 2018 року. Дороги поділили на ділянки по 40 метрів і, таким чином, уникнули проведення конкурсних процедур. Така схема стала можливим завдяки тому, що підприємство безпосередньо контролював тодішній керівник Служби автомобільних доріг Тернопільської області Богдан Юлик. Офіційними власниками фірми були його друзі Андрій Самарик та Олександр Івахів – тренери місцевих спортклубів. У серпні 2018 року єдиним власником фірми став Євгеній Бєлаш, а підприємство змінило місце реєстрації.

Загалом з початку заснування фірма отримала замовлень на 585 млн грн. Даний контракт –другий для компанії у Івано-Франківській області. До того вона отримувала замовлення на капітальний ремонт вулиці Шевченка у селі Павлівка за 13 млн грн.