Фермерське господарство «ГАДЗ» тепер продає яблука різних сортів з доставкою.

ФГ «ГАДЗ» пропонує органічне яблуко, яке вирощене без будь яких хімічних добавок, містить ще більше корисних речовин та має вплив на кровотворення і лімфатичну систему, кажуть у компанії.

– Максимальну користь ви отримуєте від свіжих фруктів, саме тому ми пропонуємо свіже яблуко в будь-яку пору року. Крім того, завдяки делікатному та правильному вирощуванні наші яблука зберігають у собі безліч вітамінів та корисних речовин, які просто необхідні для нормальної роботи вашого організму. Ми розуміємо що в сучасному ритмі життя іноді не вистачає часу на покупки. Саме тому ми пропонуємо яблуко з доставкою додому! – повідомляють у ФГ «ГАДЗ».

Яку користь ви отримаєте, якщо додасте яблуко в свій щоденний раціон?

покращиться здоров’я серця та судин

зменшується прояви астми та хвороби Альцгеймера

зменшиться ризик діабету та зайвої ваги

клітковина, що міститься в яблуку, позитивно впливає на мікрофлору кишківника

в шкірці яблука містяться флавоноїди, що мають антиоксидантну дію.

Замовлення можна зробити в діректі, на сайті господарства чи за номер телефону +380 67 352 61 38.