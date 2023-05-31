Перебуваючи з першосвятительським візитом на Тернопільщині Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 31 травня 2023 року звершив в обласному центрі освячення новозбудованого храму на честь Вознесіння Господнього та Божественну літургію у ньому.

Предстоятелю автокефальної Української Православної Церкви співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло, настоятель храму протоієрей Андрій Гаджала та місцеве духовенство.

Після прочитання Євангелія Предстоятель виголосив першосвятительське слово проповіді.

«Храм є особливим місцем для всіх християн, місцем посвяченим, адже свого часу Господь кожного буде зустрічати у ньому як добрий і люблячий Батько. Як мати чекає своїх дітей, намагаючись їх добре пригостити, так і Отець наш Небесний постійно очікує нас – очікує на наше покаяння, на те, щоб ми змінились, преобразились і стали кращими. Господь прагне спасіння кожного із нас, але багато залежить і від нас самих», – сказав Блаженнійший владика.

«Гріх, який ми чинимо повсякденно, віддаляє нас від Бога, стримуючи наші стосунки з Ним. Ми будуємо цю невидиму стіну, яка нас розділяє. І якщо ми тривалий час не приступаємо до Таїнств Покаяння і Причастя, то духовно мертвіємо. А в храмі ми можемо долучитись до Таїнств і приймаючи під виглядом хліба і вина животворчі Тіло і Кров Христові – єднатися з Ним. Також в храмі ми маємо можливість покаятися і через священника отримати прощення наших гріхів від самого Бога», – додав Його Блаженство, говорячи про важливість і значення храму в житті християнина.

Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів.

Також Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

На завершення богослужіння Митрополит Епіфаній привітав громаду зі знаменною подією, вручив єпископу Тернопільському і Теребовлянському Павлу памʼятну панагію та відзначив настоятеля храму черговою богослужбовою нагородою – правом носіння митри.