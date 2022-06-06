Двоє дітей і двоє дорослих травмувалися у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Двоє дітей та двоє дорослих отримали травми в результаті автопригод на Тернопільщині. За минулі вихідні працівники поліції на дорогах області зареєстрували 3 аварії з потерпілими.

4 червня близько 13:00 водій автомобіля FORD GALAXY не впоралася з керуванням та спровокувала ДТП. Аварія трапилася у селі Шманьківчики Чортківського району. Жінка виїхала на смугу зустрічного руху і допустила зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем RENAULT LAGUNA. На момент автопригоди в салоні FORD(а) перебувало троє дітей. Двох з них із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У Тернополі під колеса автомобіля 5 червня потрапив місцевий мешканець, 1941 року народження. Потерпілий переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу і саме в цей момент його збив водій автомобіля Hyundai i30. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

На Бучаччині не розминулися VOLKSWAGEN BORA та скутерист. В результаті удару до лікарні потрапив водій мототранспорту.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.