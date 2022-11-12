Відразу двоє бійців з громади на Тернопільщині загинули на фронті.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великодедеркальської громади.

“Великодедеркальську громаду знову сколихнула страшна звістка – поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області 10 листопада 2022 року загинули, внаслідок отриманих травм несумісних з життям, Кривенко Віталій Валерійович, 1997 р. н. та Фурман Микола Віталійович, 1990 р. н. Їм би ще жити, працювати та виховувати дітей та невблаганна смерть та війна забрали їх від близьких та рідних. Сумуємо і розділяємо біль разом з рідними Воїнів… Не маємо права забути якою дорогою ціною наші захисники виборюють незалежність для кожного з нас… Світла пам’ять і вічна слава Героям…”, – ідеться у дописі.

Час зустрічі Героїв та час похорону буде повідомлено додатково.