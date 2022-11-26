Завдяки зверненню небайдужої громадянки та злагодженим діям рятувальних служб, вдалось допомогти літній жінці.

У четвер близько 17-ї години тернопільські патрульні отримали повідомлення про те, що на проспекті Злуки, в одній з квартир перебуває старенька жінка, яка має проблеми зі здоров’ям та вже другий день не виходить на зв’язок.

За декілька хвилин екіпаж патрульних був на місці події. Інформація, яку надала заявниця, підтвердилася. За дверима квартири доносилося благання жінки про поміч, на дзвінки та прохання відчинити двері ніхто не реагував, тому поліцейські викликали рятувальників, які допомогли потрапити всередину.

У помешканні вони виявили літню жінку, яка лежала на підлозі та не могла підвестися. Інспектори помогли громадянці, заспокоїли її та викликали бригаду швидкої медичної допомоги.