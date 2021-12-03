Роман Сасанчин одружився зі своєю коханою дівчиною Іванною, яка ось-ось подарує йому первістка.

19-річний співак та його 23-річна кохана узаконили стосунки 2 грудня, і одразу поділилися новиною в Instagram, передає Апостроф.

Пара показала у своїх “сторіз” свідоцтво про шлюб, і розповіла, що Іванна взяла прізвище хлопця. “За 10 днів у мене буде новий паспорт – Сасанчин Іванна Михайлівна. Зараз ми офіційно чоловік і дружина. Як довго ми відтягували, але все ж таки зробили це”, – написала дружина переможця “Голосу країни”.

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Оскільки Іванна перебуває на останньому місяці вагітності, пара не стала влаштовувати пишне святкування, а відзначила цю подію у вузькому колі друзів. Дитина має народитися вже цього місяця, і майбутні батьки з трепетом чекають на появу своєї донечки. Подружжя вже вибрало ім’я для дівчинки, але ділитися їм поки що не поспішають.

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Роман та Іванна почали зустрічатися минулого року, і вже за короткий час хлопець запросив дівчину до Києва. Пара почала разом жити у квартирі, яку співакові вручили як приз на “Голосі країни” та самостійно робити там ремонт. Проте, дізнавшись про вагітність, закохані переїхали на Тернопільщину. Наразі майбутні батьки живуть на орендованій квартирі, де планують залишитись і після народження малюка.