Співак з Тернопільщини Роман Сасанчин переїжджає жити зі столиці до міста Чортків.

Про це у соцмережі Інстаграм написала наречена Романа – Іванна. Зараз пара чекає первістка, пишуть Тернополяни.

«Друзі, ми з Ромчиком шукаємо квартиру в Чорткові”, – написала дівчина.

Зазначимо, після перемоги у шоу «Голос країни», Роман Сасанчин отримав квартиру в Києві від місцевої будівельної компанії, яка була спонсором «Голосу». Радості хлопця не було меж, адже у нього з’явився шанс оселитися в столиці та продовжити розвивати свою пісенну кар’єру. Але, судячи з останньої інформації, все пішло не зовсім за планом.

Справа в тому, що квартира, як розповів співак у програмі «Твій день», яку отримав у якості подарунка Роман – «сира» та потребує ремонту, який обходиться зараз надто дорого. Заради того, щоб зібрати потрібну суму хлопець працював касиром в супермаркеті та навіть їздив за кордон на заробітки, щоб зібрати потрібну суму, але і цих зусиль виявилося замало.

Навесні цього року мама співака важко перехворіла коронавірусом. Лікування забрало усі кошти з сімейного бюджету і, більше того, Роман Сасанчин навіть оголошував збір грошей серед небайдужих людей, щоб врятувати маму. На щастя, це вдалося.

Зараз у житті 19-річного співака почався новий етап – він повідомив, що разом із своєю 23-річною нареченою чекають на появу дитини. Тож тепер пріоритети змінилися і молодій сім’ї потрібен комфорт і спокій.

Тож можна очікувати, що зовсім скоро Роман та його сім’я знову проживатимуть на Тернопільщині, а про кар’єру і ремонт чоловіку вже можна буде подумати згодом.