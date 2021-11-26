Дощові, але теплі вихідні передбачають на Тернопільщині

Дощові але теплі вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, в області зберігатиметься похмура погода. Вдень подекуди пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря вночі залишатиметься на рівні 2-4 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться 8 градусів тепла, вітер південний – 7-12 метрів за секунду.

«Вихідні будуть вологими та теплими. 27-го листопада атмосферні фронти зумовлять дощі в більшості областей України. Основна порція опадів припаде на ніч та ранок. У неділю дощі передбачаються в західних областях. Вітер очікується південних напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура повітря порадує, передбачається тепла погода, протягом дня +5+11 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання прийде 30-го листопада. Наступного тижня у краї передбачають холоднечу.