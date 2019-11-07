Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк вважає, що оскільки земля сільськогосподарського призначення є власністю українського народу, тому влада не має права виставляти її на продаж.

Про це свободівець заявив у прямому ефірі на телеканалі «Тернопіль1».

– Зараз ми бачимо, що прихід до влади бізнесменів, а не державників, окреслив основні орієнтири нової влади, які полягають у сьогочасній вигоді. Вони орієнтовані на отримання швидкого прибутку, тоді, коли державний підхід мав би ґрунтуватися на стратегічному баченні, турботі не лише про сьогодення, а й про майбутні покоління. Вони забувають, що країна перебуває в умовах війни, що народ 28 років очікує кращого життя, а тому усі їхні дії мають бути стратегічно виправдані і націлені на збереження суверенітету країни, захисту інтересів нації, забезпеченні добробуту кожного українця. А питання продажу землі мало того, що не вирішує цих питань, то ще й деморалізує як українське суспільство так і українську армію. Адже земля, за яку воюють наші захисники, після запровадження ринку землі може бути скуплена і стати власністю умовних «захарченків», «плотницьких», «моторол» чи інших сепаратистів з ОРДЛО, які мають українські паспорти і формально рахуються громадянами Української держави. За логікою влади вони зможуть зкупити землі наших дідів і прадідів. І тоді те, за що загинули тисячі воїнів в російсько-українській війні, те за що воювали покоління, буде втрачене не через військові дії, а завдяки бездумним реформам нової влади – обурився Олег Сиротюк.

Окрім цього, керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» наголосив на категоричній позиції представників цього об’єднання.

– Ми, представники ВО «Свобода», вимагаємо проведення всеукраїнського референдуму з питання ринку землі сільськогосподарського призначення. Якщо у теперішньої влади виникає бажання продавати те, чого вони не створювали, то варто запитати думку українського народу. Теперішня влада обіцяла ухвалити закон про народовладдя, який дозволяв би громадянам ставати суб’єктами законодавчої ініціативи, проводити місцеві та всеукраїнські референдуми. Проте ми бачимо, що це залишилося декларацією, гаслом, а насправді влада втілює ініціативи, які не мають нічого спільного з очікуваннями народу. Адже люди добре запам’ятали, що їм обіцяли, що 21 квітня мав настати кінець «епохи бідності», проте досі понад 90 % українців живуть за межею чи на межі бідності. Вони не те що не зможуть купити цієї землі, вони заледве виживають, а реально хто «прибере до рук» українські чорноземи так це іноземці чи олігархи, які десятиліттями наживали собі статки обкрадаючи український народ. Тому питання відкритого ринку землі передчасне та не співпадає з реальними потребами суспільства, – підсумував Олег Сиротюк.

Зазначимо, що ВО «Свобода» пропонує питання мораторію на продаж сільськогосподарських земель визначити у Конституції України, аби кожна нова влада не прагнула підзаробити продаючи те чого не створювали. За їхнім баченням, земля має залишатися у власності українського народу, а влада повинна створити максимально сприятливі умови для розвитку фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, агропідприємств, що створить і робочі місця на селі, посилить економічний розвиток, створить умови для формування середнього класу у сільській місцевості.