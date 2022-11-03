Сьогодні на Тернопільщину прибув потяг з Донеччини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, понад 80 внутрішньо переміщених осіб вдалось евакуювати із зони бойових дій.

Загалом на Тернопільщині офіційно зареєструвалося 80 тис. переселенців. Регіон ще може прийняти близько 15 тис. осіб.

«Держава компенсує кошти для погашення комунальних платежів, там де проживали люди, які на сьогоднішній день мусили тимчасово переїхати в нашу область через те, що в їхніх регіонах йдуть бойові дії. Ці кошти зараз переходять на громаду і спрямовані для тих людей, які зареєструвалися у програмі «Прихисток». Будуть ще приїжджати потяги з евакуйованими і ми будемо розміщувати їх на теренах області. Ми зробили аудит, в області є близько 15 тис. місць, де ми можемо розмістити людей», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, у селі Трибухівці Чортківського району відкрили гуртожиток для переселенців. Кімнати оснастили всім необхідним для проживання людей. Будинок розрахований на 400 людей.