Для бійців добровольчих формувань територіальної оборони у громадах розробили єдиний тип посвідчень та карточок на володіння зброєю. Зробили це для того, щоб полегшити роботу поліції і силових структур.

Про це повідомили на брифінгу Ради оборони Тернопільської області 8 березня.

– Зараз на вулицях є надзвичайно багато людей зі зброєю, – каже Володимир Труш, керівник області. – Посвідчення вказує на те, що людина дійсно є членом Тероборони і має право носіння вогнепальної зброї тільки в тому випадку, коли виконує бойові завдання. Це може бути охорона об’єкту, патрулювання чи інші бойові задачі. Сформовано вже 12 добровольчих загонів по області, це близько шести тисяч людей.

Утворені формування також перевірять поліцейські.

– Одне із наших завдань сьогодні – перевірити належність виконання своїх функцій добровольчими загонами, – повідомив Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – Ми маємо подивитися де їхня зброя зберігається, як вона використовується, у якому стані ці бійці несуть службу. Маємо забезпечити якісне виконання ними своїх функцій і безпеку громадян. Добровольчі громадські формування, які отримали зброю координуються роботою поліції. Вони слухають поліцію і працюють зі зброєю тільки у своїй громаді. Ці люди не мандрують «наступом на Москву чи відступом до Варшави». Це основне правило, якого вони мають неухильно дотримуватися.

Озброєні патрулі є й на вулицях Тернополя. За словами міського голови Сергія Надала до них виходять виключно працівники поліції і військові. Добровольці зі зброєю в руках по місту не ходять самі. Залучати їх до патрулювання можуть тільки спільно з поліцейськими і військовими.