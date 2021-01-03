“Дякуємо Богу за дар життя”: через рік після вибуху в клубі постраждалі діти записали зворушливе звернення. ВІДЕО

Сьогодні, 3 січня, минає рік з дня вибуху газу в сільському клубі Угринова на Підгаєччині. Внаслідок нещасного випадку до лікарні з опіками потрапили 8 підлітків.

У річницю трагедії постраждалі діти разом із односельцями зворушливо подякували своїм рятівникам, пише Терміново.

Хлопці спільно з місцевими мешканцями записали відео, у якому висловили небайдужим людям подяку за підтримку та молитву в нелегкий час. Окрім цього, мешканці Угринова заколядували для доброчинців.

“Минає рік. Дякуємо Богу за дар життя. Хоч попереду ще тривала боротьба, ці діти справляться. Молодці”, – написала у мережі Марія Погребнюк, яка опублікувала ролик.

Переглянути передріздвяне вітання можна тут.