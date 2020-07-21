Минулої доби на Тернопільщині екстрена швидка чотирнадцять разів виїжджала до жителів краю з підозрами на коронавірус. Дев’ятьох людей госпіталізували з респіраторною хворобою та протестували на COVID-19.

Учора в області було підтверджено 10 випадків зараження вірусом COVID-19. Серед інфікованих – двоє тернополян і восьмеро мешканців Бережанського, Лановецького, Збаразького і Тернопільського районів. Як повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук, всього від початку епідемії здійснено майже півтисячі виїздів бригад екстреної медичної допомоги до хворих з підозрами на коронавірус.

«Бригади виїжджають практично кожного дня. Загалом ситуація в області залишається досить напруженою попри коливання у кількості підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше загроз для людей з групи ризику. Тому ми радимо старшим людям з супутніми захворюваннями ретельно дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил».

Учора в області провели 35 досліджень на антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2. Наявність імунітету до коронавірусу діагностували лише у двох осіб.

Софія Романська