Депутати Тернопільської обласної ради прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області, в санаторії “Медобори” у селі Конопківка Теребовлянського району, близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

“Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування”, – ідеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії.

Як ми повідомляли, на сесію також прибули представники Микулинецької громади і Міністерства охорони здоров’я. Заслухавши їх, депутати підтримали вчорашнє рішення Микулинецької селищної ради “Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії “Медобори”.

Читайте на цю тему:

Загроза коронавірусу: у Тернополі лікарням виділили додаткові кошти на засоби захисту

“Виконавча влада не спростовує інформацію, не підтверджує її та взагалі нічого не пояснює”, – Віктор Овчарук про ситуацію з коронавірусом

“Ніхто не вірить, що в “Медоборах” створять належні умови для прийому евакуйованих”, — Олег Сиротюк