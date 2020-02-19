Влада повинна думати про безпеку і здоров’я населення, а також об’єктивно оцінювати готовність Тернопільської області належно утримувати привезених з Китаю українців.

Ймовірне ввезення у санаторій «Медобори» евакуйованих з Уханю українців, обстріли українських позицій з боку російських бойовиків – ці головні теми обговорив голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк прямому ефірі на медіаплатформі «Файне місто».

— За неповний рік людям вже обридли обіцянки, що все буде добре. Медична реформа, про яку зараз часто йде мова серед громадськості, зараз перебуває у непригідному стані. Сьогодні ніхто не вірить у те, що в санаторії «Медобори» на Тернопільщині будуть створені належні умови для прийому евакуйованих. Відтак, ризики попадання вірусу за межі санаторію – великі. Тому й не дивно, що люди занепокоєні. Всі депутати обласної фракції «Свобода» будуть на стороні місцевого населення, яке турбується про свою безпеку. Так, на блокпості, який 18 лютого люди організували поблизу санаторного закладу, були присутні й активісти та депутати від «Свободи». Наші представники й надалі не залишатимуться осторонь подій, які пов’язані із можливим ввезенням на Тернопільщину евакуйованих. Ми підтримуватимемо й захищатимемо людей, якщо проти них застосовують підрозділи нацгвардії чи інших правоохоронних органів, — зазначив політик.

Олег Сиротюк додав, що окрім загрози від небезпечного вірусу, його стурбувала і нестабільна ситуація на українських бойових позиціях.

— Якщо ознайомитися з інформацією із брифінгу Міністерства оборони України про обстріли на Сході держави, то складається враження, ніби нічого особливого немає. Тобто ці обстріли для них – звичне явище, яке відбувається постійно. З цього представники військового управління не роблять значної проблеми. Відколи у нас влада почала говорити про примирення з ворогом, інформацію про сутички українців з військами Російської Федерації почали приховувати від людей. Зараз увагу громадськості більше піднімають, оскільки обстріли тепер відбуваються у місцях розведення збройних сил України із бойових позицій. Тому населені пункти в Золотому залишилися без захисту. Коли наш президент сьогодні заявляє, мовляв, рухаємося до миру, він обманює всю країну. У ворога немає жодного бажання складати зброю. Допоки супротивник воює з нами, доти Україна повинна весни військовий опір, — резюмував депутат.

Свободівець не розуміє, як можна укладати мир та створювати спільні патрулі з людьми, які вже декілька років поспіль убивають наших вояків.

— Керівництво нашої держави має шукати союзника не в Путіні, а в українських захисниках. Тільки тепер, як бачимо, вносять законопроекти, які передбачають викреслення з тексту закону вітання «Слава України» у ЗСУ. Відтак, можна зробити висновок, що в української влади інша мета, аніж у патріотів, які відстоюють свою державність. Державні керманичі ведуть нас до капітуляції, яку чомусь називають миром. Вони хочуть, щоби ми забули про повернення Криму, про деокупацію Донбасу. У жовтні цьогоріч відбудуться вибори до органів влади на окупованих територіях. Бойовики стануть депутатами. Відтак це призведе до громадянської війни. Бо якщо українські вояки в окопах стануть депутатами, ніхто зі світової спільноти вже не думатиме, що у нас війна з Російською Федерацією. Нам скажуть, що агресія з боку Кремля – це наші внутрішні проблеми, які ми повинні вирішити самі, — додав Олег Сиротюк.