Усім учасникам виборчого процесу необхідно дотримуватися маскового режиму. Стежитимуть за виконанням цієї вимоги на Тернопільщині поліціянти та громадські спостерігачі.

Втім, перешкоджати виборчому процесу навіть через відсутність маски заборонено. За це можуть притягнути до відповідальності.

Виборчі дільниці повинні забезпечити усіх необхідними засобами індивідуального захисту. Громадянська мережа ОПОРА та Міжнародна фундація виборчих систем провели модельний розрахунок необхідної кількості засобів індивідуального захисту для членів ТВК, – розповіла омбудсменка із захисту виборчих прав Ольга Мазаєва. Члени виборчої комісії в приміщеннях для голосування зобов’язані весь час перебувати у захисній масці або у захисному щитку.

«Під час організації голосування виборців за місцем перебування, члени виборчої комісії також мають обов’язково бути у рукавичках. Альтернативою рукавичкам може бути регулярне використання антисептику. Окрім цього, окремо потрібен набір з маски та рукавичок для кожного одноразового відвідування виборця, який голосуватиме за місцем перебування. Списки таких виборців будуть складені у суботу на засідання ДВК».

На вході у виборчі дільниці проводитимуть температурний скринінг. Жителів краю просять бути толерантними та дотримуватися вимог карантину.