Чоловіка затисло в автомобілі: біля Тернополя зіткнулися бус і легковик. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 18 березня близько 11:00. Неподалік села Глибочок лоб в лоб зіткнулися Бус та легківка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, троє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Ще одного чоловіка у результаті удару затисло в автівці. Аби його звільнити, чекають рятувальників. Причину аварії та осіб, постраждалих у ДТП, встановлять у ході слідства, повідомляють у поліції.