Через заморозки на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Цими днями на Тернопільщині погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону та холодна повітряна маса.

За прогнозами синоптиків, у краї вночі знову можливі заморозки. Втім, вдень температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 10 травня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°. Через нічні заморозки оголошено штормове попередження.

«У ніч на 10-те травня у західних областях очікуються заморозки. Протягом дня 10-го травня температура повітря становитиме +11+14 градусів. Лише в західній частині – без істотних опадів або максимум – пару крапель. Варто зазирнути ближче до кінця тижня – там привітно махає рукою потепління. З 12-го травня температура повітря нарешті підвищиться. На суботу-неділю теплі плани – якраз», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині тепла слід очікувати вихідними. Зі суботи стовпчики термометрів сягатимуть 18 тепла.