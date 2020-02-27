У Тернополі заборонили відвідувати зоокуток, що в парку “Топільче”, у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу.

Таблички, які про це попереджають, розміщені на огорожі зоокутка.

У теплу пору року це місце досить популярне серед тернополян, особливо діток. Погодувати баранця чи ламу (незважаючи на заборону) дітлахи іноді приходили юрбами.

Нагадаємо, у Тернополі затвердили цілий перелік заходів з протидії поширенню небезпечного вірусу. Зокрема, усім, хто повертається з Італії, де поширюється епідемія, планують вимірювати температуру.

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