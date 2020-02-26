Тернополянка Ольга Харчук зіткнулася з проблемою нестачі масок. Жінка переконана, що дефіцит цих засобів пов’язаний із панікою навколо коронавірусу.

«Цього тижня обійшла близько десяти аптек. В жодній з них не було звичайних медичних масок. Вважаю таку ситуацію ненормальною. Маски в принципі дуже потрібні, коли триває епідеміологічний період. Зараз активність вірусів грипу, є загроза поширення коронавірусу, а масок нема. Що вже говорити про готовність допомагати хворим», – зазначає жінка.

У Тернополі визначили госпітальні бази, які надаватимуть допомогу у разі поширення коронавірусної інфекції – це міська дитяча лікарня та лікарня швидкої допомоги. Також в області створили бригади екстреної медичної допомоги населенню, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Данчак. Однак лікувальні заклади не готові надавати допомогу хворим з такою інфекцією. Окрім цього в області та в Україні немає обладнання для діагностики цього вірусу.

Втім, український уряд вирішив перевіряти всіх людей, які приїдуть з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом. Цю небезпечну інфекцію наразі можуть діагностувати лише шляхом виключення грипу.

«Окрім перевірок в аеропортах, ми починаємо перевірки на пунктах пропуску. Багато громадян України перебуває в Італії та інших країнах, де були зареєстровані випадки захворювання. Багато людей приїжджає автобусами через пропускний пункт “Тиса”, зокрема. З 25 лютого, починаючи звідти, будуть вжиті аналогічні заходи безпеки», — заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як запевнили в управлінні охорони здоров’я ОДА, до кінця тижня аптечні заклади краю повинні подбати про достатню кількість медичних масок та інших засобів захисту від вірусів.

Софія Романська