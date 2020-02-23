У світі діагностовано понад 70 тис. випадків коронавірусної інфекції, – повідомляє ВООЗ. Нова хвороба забрала життя понад 2000 людей. Вилікувати вдалося 17 тис. осіб.

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у провінції Китаю – Хубей. У Європі цю небезпечну інфекцію діагностовано у півсотні осіб. В Україні цього вірусу не виявлено. Втім, лікувальні заклади мають бути готовими надавати допомогу у разі поширення вірусу у нашому краї. Нині рівень підготовленості дорівнює нулю, – про це повідомили на брифінгу у Тернопільській міській раді керівники лікувальних закладів.

«Коронавірусна інфекція поширена у 27 країнах світу. На жаль, вірус дуже швидко поширюється, необхідної вакцини чи ліків наразі немає. Наші лікувальні заклади не підготовлені достатньо, щоб надавати допомогу хворим із коронавірусною інфекцією», – зазначив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

Для лікування хворих коронавірусом потрібні спеціальні палати-бокси з достатньою вентиляцією.

«У двох наших інфекційних відділеннях немає потрібної вентиляційної системи, немає належної системи знезараження, необлаштовано підведення кисню, ну і залишається невирішеним питання захисту медичних працівників. Відтак ми наразі не можемо належно убезпечити не лише пацієнтів, а й медичних працівників».

Все ж у Тернополі визначили госпітальні бази, які надаватимуть допомогу у разі поширення цієї небезпечної інфекції – це міська дитяча лікарня та лікарня швидкої допомоги. Також в області створили бригади екстреної медичної допомоги населенню.

Додамо, необхідного обладнання для діагностики коронавірусу в Тернопільській області, як і в Україні, немає. Відтак цю інфекцію можуть виявляти лише шляхом виключення грипу.

Софія Романська

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