Зловмисника розшукали оперативники гусятинської поліції у Чернівецькій області. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія трапилася 1 лютого. До лікарні з чисельними тілесними ушкодження потрапив 70-річний житель Гримайлова Гусятинського району. Про пацієнта лікарі повідомили співробітників поліції. У потерпілого були чисельні забої, переломи ребер. Вже наступного дня пенсіонер помер у лікарні.

Під час встановлення обставин події, поліцейські з’ясували, що чоловіка побив рідний син. Після вчиненого він втік. В ході оперативних заходів співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції м.Гусятин розшукали зловмисника. Він переховувався у свої знайомих на Буковині.

44-річний житель Гримайлова зізнався у побитті батька. Згідно санкції статті, яку йому інкримінують, за вчинене чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.