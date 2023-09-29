Будуть судити тернополянина, котрий за 10 000 доларів США обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії щодо виготовлення документів.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та сприянні у незаконному переправленні через державний кордон України (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 332 КК України).

За даними слідства, тернополянин пообіцяв місцевому мешканцю допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби, використавши знайомих у військово-лікарській комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату). Свої послуги він оцінив у 10 000 доларів США. Одержання ним першої частини обумовлених коштів – 5000 доларів США задокументували правоохоронці. Розслідування здійснювали слідчі поліції.