Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо депутата Тернопільської обласної ради, обвинуваченого в умисній погрозі насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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За версією слідства, 7 квітня 2021 року депутат облради після опублікованого у соціальній мережі Фейсбук на сторінці друкованого ЗМІ допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат органу місцевого самоврядування відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції.

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Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

До речі, слідчі завершили розслідування ще у жовтні минулого року, а обвинуваченому і його адвокатам знадобилось більше 3 місяців для ознайомлення із матеріалами.