Скандал в Бережанах: депутат облради з ЄС погрожував журналісту і громадському активісту?

Містечко над Золотою Липою штормить.

На сьогодні запланована сесія Бережанської міськради, на якій серед іншого розглянуть питання недовіри та звільнення заступників міського голови та секретаря міськради. Потенційно під ударом може опинитися і новообраний голова Бережан Ростислав Бортник, чию команду збирається відставити строката бережанська опозиція.

Напередодні сесії місцевий журналіст та натхненник Береж-інфо Володимир Якимів виклав у Фейсбук свою версію подій.

З тексту поста вгадується, що автором заколоту проти команди Бортника є екс-заступник голови Тернопільської ОДА Олег Валов. Йому Бортник закидає звинувачення у переслідуванні. Кажуть, що саме Валов у Бережанах “сколотив” коаліцію з ЄС, “Свободи”, “Батьківщини” і “Голосу”, які планують відставити чиновників Бортника. На місце секретаря опозиція сватає депутата з “Голосу” Юрія Петровича, а з часом планують змістити і мера.

За інсайдерською інформацією, голосів в опозиції для прийняття кадрових рішень достатньо. Всі в очікуванні сесії.