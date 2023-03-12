На Тернопільщині тренуються бійці “Гвардії наступу”. Навчання для новоствореного елітного спецпідрозділу проводять професійні інструктори, які мають успішних досвід у бойових діях.

Як повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол, навчання особового складу триватиме 2-4 місяці. Під час вишколу бійці відпрацьовують різні сценарії: ведення вогню з укриття, маскування, облаштування фортифікаційних споруд, евакуація пораненого з поля бою та наданням йому першої домедичної допомоги.

«Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати всі засоби задля допомоги Збройним Силам України, для зачистки територій, для звільнення окремих територій. На сьогоднішній день як система МВС, так і система поліції має достатньо сил і засобів, щоб підготувати таких людей. Бійці штурмової бригади Гвардії наступу «Лють» високо вмотивовані і наполегливо тренуються. Хлопці та дівчата завершують перший етап з базової військової підготовки і тактичної медицини».

Нагадаємо, що Національна гвардія України запрошує добровольців записуватися у штурмові бригади «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов». Більше дізнатися про умови проходження служби та записатися до штурмових бригад можна у центрах надання адміністративних послуг або за телефоном «Гарячої лінії» — 0800100020.