«Укрпошта» ввела в обіг нові поштові марки «Гвардія наступу. Час повертати своє». Цей поштовий випуск продовжує героїчну серію, розпочату минулого року випуском «Слава Збройним Силам України!».

Погасили марки «Гвардія наступу. Час повертати своє» у головному управлінні Нацполіції області. На них зображені бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.

«Це Герої та професіонали, за чиєю роботою на фронті стежить весь світ. Загалом блок складається з трьох марок. На них зображені наші Герої – це бійці Нацгвардії, Держприкордонної служби та Нацполіції. Тираж блоку – 235 тисяч примірників. До марки випустили конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки», – розповіла керівниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин.

Додамо, виручені кошти за продаж серії марок підуть на підтримку української армії.