Дві сотні добровольців з Тернопільщини вступили у Гвардію наступу. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, подало заявки на вступ понад півтисячі осіб.

Добровольці Гвардії наступу вже приступили до навчання. Вони освоїли ази медичної справи й тактичної підготовки. Надалі бійців направлять до більш ретельного злагодження на інші військові об’єкти.

«Хочу подякувати добровольцям, які вступили в «Гвардію наступу», а саме у бригаду «Лють». На вступ до бригади було 500 заявок, 200 людей пройшло конкурс. 150 осіб вже прийняті в бригаду. П’ятдесят осіб закінчують процедури з оформлення. Також паралельно проходять процедури входження добровольців в бригади до прикордонної служби та Нацгвардії. Під час вишколу бійці відпрацьовуватимуть різні сценарії: ведення вогню з укриття, маскування, облаштування фортифікаційних споруд, евакуація пораненого з поля бою та наданням йому першої домедичної допомоги. Бійці штурмової бригади Гвардії наступу «Лють» високо вмотивовані і наполегливо тренуються. Хлопці та дівчата завершили перший етап з базової військової підготовки і тактичної медицини. Попереду у них – не менш важливі і цікаві завдання», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Триватиме навчання бійців спецпідрозділу «Лють» до чотирьох місяців.