Смертельна аварія сталася вчора на об’їзній Тернополя. Зіткнулися таксі Dacia і Suzuki. Причини ДТП невідомі, але результат жахаючий.

Як повідомляють Т1 Новини, водій таксі помер на місці, його вивільняли з машини коли той ще дихав, кажуть очевидці. Але врятувати життя не вдалося. Пасажир таксі в лікарні. За словами свідків події, у нього відкритий перелом ноги.

Щодо водія іншої легківки, то очевидці аварії кажуть, що він п’яний і в крові виявили 1,27 проміле алкоголю. Обидві машини побиті.

Місце ДТП – біля Гаївського моста в сторону Дружби. Рух на трьох смугах був перекритий.