Біда прийшла ще у дві сім’ї на Тернопільщині

Під час гасіння пожеж врятовано дві житлові будівлі.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 17 лютого в селі Кошляки Тернопільського (Підволочиського) району виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м. кв., пошкоджено облицювання комину на площі 2 м. кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 20 ДПРЧ Управління та МПК Кошляки, під час гасіння врятовано житловий будинок.

18 лютого о 2:42 в місті Кременець на вул. Дубенська виникла пожежа житлового будинку. О 4:16 пожежу ліквідовано черговим караулом 5 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі кімнат будинку, перекриття на площі 20 м. кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.