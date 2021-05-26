Квіти завжди були одним з найбажаніших подарунків на більшість свят, враховуючи день народження, весілля, річницю, ювілей чи День святого Валентина. В усі ці дні дівчата бажають отримати букет від коханого чоловіка, родичів або коллектива на роботі.

Щоб не ходити по квіткових лавках, завітайте в онлайн магазин квітів у Тернополі. Так, в комфортній для вас обстановці ви зможете вибрати найкращий букет з усіх можливих, при необхідності користуючись допомогою професіональних флористів сервісу Flowers.ua. Сьогодні майже всі покупки вигідніше робити онлайн, і вибір квітів – не виключення. В епоху діджиталізації на обрання потрібного букету з більш ніж 1000 можливих варіантів у вас піде не більше двох хвилин. А, завдяки можливості замовляти квіти через смартфон, робити покупки онлайн ще приємніше. В цій статті ми розглянемо, чому замовляти через інтернет вигідно.

10 причин замовити квіти в інтернет-магазині

Економія коштів – інтернет-сервіс Flowers.ua співпрацює з постачальниками квітів напряму, що автоматично знижує вартість букета.

Швидкість – якщо ви зробите замовлення до обіду, кур’єр доставить квіти в той самий день ввечері.

Широкий асортимент – в наявності більш ніж 1000 різноманітних квіткових композицій, від троянд і тюльпанів до кімнатних рослин та елегантних композицій в коробці (https://flowers.ua/ua/cvety_v_korobke).

Анонімна доставка – перевіряти справжність почуттів та робити надзвичайні романтичні сюрпризи тепер дуже просто. Доставка квітів допоможе зробити свято незабутнім.

Замовлення квітів цілодобово – замовити квіти можна цілодобово протягом усього року. Менеджери сервісу завжди готові прийняти замовлення та допомогти з вибором.

Робіть замовлення, перебуваючи за кордоном – сьогодні ми не завжди можемо бути поруч з близькими навіть під час великих свят. За допомогою сучасного сервісу ваша кохана чи родичі отримають свіжі квіти, де б ви не знаходились.

Інтерактивність – користувачі офіційного додатка сервісу Flowers.ua можуть робити замовлення зі свого смартфона за лічені хвилини, а також миттєво ділитися своїм вибором у популярних месенджерах та соцмережах. Додаток можна безкоштовно завантажити в магазинах Google Play та AppStore. Купити квіти у Тернополі ще ніколи не було так зручно.

Доповнюйте квіткову композицію подарунками – оригінальний букет завжди можна доповнити плюшевими іграшками, романтичними посланнями, повітряними кульками та цукерками.

Завжди свіжі букети – на відміну від звичайних магазинів, флористи інтернет-сервісу Flowers.ua формують композицію лише після замовлення.

Індивідуальне замовлення – кожна жінка хоче відчувати себе особливою і, замовляючи унікальну квіткову композицію, ви даєте їй таку можливість. Флористи сервісу можуть відтворити бажані композиції з ваших слів або по фото.

Незвичайний букет квітів в коробці

Букет квітів в коробці – це дуже романтичний та незвичайний подарунок. Вперше букет в коробці був подарований коханій жінці відомого драматурга Бернарда Шоу від нього самого. А в нашому сторіччі цей подарунок отримав нове життя. Подібний спосіб оформлення квіткової композиції є не тільки оригінальним, а ще й дуже практичним. Квіти в коробці можна взяти з собою на побачення в кафе чи кіно, і їх не потрібно буде переставляти в вазу. Після того, як квіти зів’януть, коробку можна використовувати в побуті, поклавши туди косметику, прикраси чи інші речі. Такий подарунок є ідеальним і для колеги, і для рідних на свята. А в коробку крім квітів можна покласти ще й невеликі іграшки чи цукерки. Дарувати свято з Flowers.ua тепер ще простіше. При замовленні на суму від 500 грн власна кур’єрська служба компанії безкоштовно доставить ваше замовлення по Тернополю.