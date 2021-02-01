Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 січня на Чортківщині. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече о 00:30 зіткнулися автомобілі Volkswagen та МAN.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій легківки не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації і врізався у вантажівку, яка рухалася попереду.

Після удару кермувальник МAN поїхав далі. Його зупинили працівники Чортківського районного управління поліції за 30 кілометрів від місця аварії. Чоловік каже, що не чув удару і не знав, що його авто причетне до дорожньо-транспортної пригоди. Вантажівка була з причепом, завантаженим дровами.

В результаті удару до лікарні госпіталізували двадцятирічного водія Volkswagen. У чоловіка перелом основ черепа та множинні рани обличчя. Травмувався у даній аварії і пасажир легківки, 2001 року народження. У юнака закрита черепно-мозкова травма, струс, забої обличчя та ніг.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 частина 1 ККУ.